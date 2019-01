„Gelbwesten“-Pionierin will eigene Partei gründen

Eine „Gelbwesten“-Aktivistin der ersten Stunde will in Frankreich eine neue Partei gründen. Arbeitstitel der neuen Formation sei „Les Emergents“ („Die Aufstrebenden“), sagte die Bretonin Jacline Mouraud am Dienstag. Mit der neuen Partei will Mouraud nach eigenen Angaben erstmals bei den Kommunalwahlen 2020 antreten.