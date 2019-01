Tiroler Campingplätze auch im Winter sehr beliebt!

Leutasch an der Spitze

Europas beliebtester Campingplatz befindet sich in St. Martin bei Lofer (Sbg.). Doch unter den Top-100 sind auch acht Tiroler Anbieter zu finden. Am beliebtesten ist einmal mehr Tirol.Camp in Leutasch. Die Anlage ist im Europavergleich auf Platz 16 vorgerückt, in Österreich ist sie die Nummer fünf.