Strengere Regeln für Drohnenverkehr bei Flughäfen

Nach den erheblichen Störungen des Luftverkehrs durch Drohnen am Londoner Flughafen Gatwick hat die britische Regierung Maßnahmen für eine strengere Kontrolle der Fluggeräte verkündet. Künftig ist die Nutzung von Drohnen in einem Umkreis von fünf Kilometern um Flughäfen verboten, wie die Regierung am Montag erklärte. Bisher lag der Sperrradius bei einem Kilometer. Indes gab es am Dienstag die nächste Drohnensichtung - diesmal wurde der Londoner Flughafen Heathrow für mehr als eine Stunde gesperrt. Es habe sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme gehandelt, hieß es später.