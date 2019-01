Verurteilter Frauenmörder attackierte Mithäftling

„Ich hab‘ keinem einen Kopfstoß versetzt. Wenn das nicht richtiggestellt wird, mach‘ ich eine Anzeige“, deponierte Herbert P. in der heutigen Verhandlung. In Wahrheit sei der 56-Jährige auf ihn losgegangen. „Er hat mich vorgezogen! Sehen Sie den Kratzer am Hals? Ich hab noch einen Schorf, sehen Sie das? Das ist eine Abwehrverletzung“, rief er in Richtung des Gerichtsmediziners.