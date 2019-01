Leser erhielt Rechnung für gratis Internet-Test

Drei Monate Internet samt Router gratis testen, diese Aktion eines Mobilfunkunternehmens nahm Roland S. in Anspruch. Wenig später erhielt der Niederösterreicher jedoch eine Rechnung über 64,04 Euro, die tags darauf von seinem Konto abgebucht wurde. Als sich Herr S. bei der Kunden-Hotline beschwerte, wurde ihm mitgeteilt, dass die Rechnungslegung richtig erfolgt sei, da es sich lediglich um eine vergünstigte Aktion gehandelt habe. „Das stimmt so nicht“, wandte sich der Leser letztlich Hilfe suchend an die „Krone“.