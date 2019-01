Schlierenzauer-Comeback: So geht‘s dem Rekordadler

Der seit Montag 29-Jährige hatte die Vierschanzentournee ausgelassen und gemeinsam mit Trainer Florian Liegl in Seefeld und Planica an seiner Technik gefeilt. „Sowohl die Sprünge auf den kleineren Schanzen in Seefeld als auch auf der größeren in Planica haben sich gut entwickelt. Ich spüre die Kraft, die in diesem veränderten Zugang liegt, und bin weiterhin mit vollem Herzen und vollem Einsatz auf die Lösung fokussiert“, sagte Schlierenzauer zum aktuellen Stand.