Kendall und Kourtney zeigen ihre Schokoladenseiten

Kourtney Kardashian ist die älteste Schwester von Reality-Superstar Kim Kardashian. Sie hat drei Kinder mit ihrem Ex-Freund Scott Disick und ist durch die Serie „Keeping Up With The Kardashians“ bekannt geworden. Kendall Jenner war bereits als Kind in der Show zu sehen gewesen, hat sich aber mittlerweile sehr erfolgreich eine eigene Karriere als Model aufgebaut. Laut „Forbes“-Einschätzung war die 23-Jährige 2018 das höchstbezahlte Model der Welt.