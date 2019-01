So kochen Sie wie die österreichischen Foodblogger

Aufgewachsen in der Steiermark, lebt Eva heute in Wien und zählt Kochen zu einer großen Leidenschaft. Besondere Freude macht es ihr, wenn Sie diese Begeisterung auch mit anderen, vor allem Kindern, teilen kann. Daher dreht sich auf ihrem Blog alles rund ums kinderleichte Kochen. Die Rezepte sind bodenständig und lehnen an die österreichische Küche an. So findet man hier von kräftiger Rindssuppe über Steirische Krautnudeln bis hin zu „Mamas Marmorkuchen“ alles.