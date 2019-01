Hirscher: „Messi, Federer, Bolt - ich bin gerührt“

Schrecklich und absurd

Anlässlich dieser Ehrung hatte Hirscher mit „L‘Equipe“ am 28. Dezember über sein Leben als Superstar in Österreich gesprochen. Und dabei die mitunter extreme Erwartungshaltung moniert. „Es ist hart“, sagte der siebenfache Gesamtweltcup-Sieger demnach: “Wenn ich Zweiter werde, ist es schrecklich in Österreich, das wird sogar absurd."