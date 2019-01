Glaslautsprecher und mehr: Sonys Audio-Neuheiten

Sonys LSPX-S2 sieht eher aus wie eine Gaslaterne fürs Camping. Obwohl das Gerät auch Licht spendet, ist seine Hauptfunktion doch eine andere, nämlich die Umgebung kabellos mit Rundum-Klang in High-Resolution-Audioqualität zu versorgen. Angetrieben mit einem Aktuator, wird der organische Glaskörper in Vibration versetzt und verteilt so den Schall rundherum - - und das bis zu acht Stunden lang. Der Lautsprecher unterstützt Bluetooth, NFC sowie Spotify Connect und verfügt zudem über eine Multi-Room Funktion. Auf Wunsch können so bis zu zehn kompatible Audio-Produkte von Sony per WLAN mit dem Lautsprecher verbunden werden. Erhältlich sein soll dieser ab Mai zum Preis von rund 600 Euro.