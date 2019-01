Mühlviertlerin verkaufte Handys, lieferte aber nie

Betrügerin festgenommen

Bei diesen Erhebungen stellten die Beamten fest, dass die 38-Jährige überhaupt nicht im Besitz eines dieser Handys war, welche sie auf der Internetplattform angeboten hatte. Die 38-Jährige, die sich geständig zeigte, wurde am 3. Jänner über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Weiter Ermittlungen sind noch am Laufen.