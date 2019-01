DJ Ötzi nervte Zuschauer von Günther Jauch

Der Auftritt in der Apres-Ski-Hütte Goaßstall soll nachgeholt werden, Termin gibt es noch keinen. Er hoffe aber, am 10. Jänner in Kirchberg in Tirol starten zu können, so DJ Ötzi, der anlässlich 20 Jahre „Anton aus Tirol“ mit eigenem DJ-Set „wie in alten Zeiten“ durch namhaften Skiorte reist.