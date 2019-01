Kampfansagen vor dem Eisbullengipfel

Head Coach Greg Poss: „Wir sind unter den besten vier Mannschaften Europas, aber wir sind noch nicht fertig. Wir werden morgen alles dafür tun, uns eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Salzburg zu erarbeiten. Wenn bei uns jeder Spieler seine beste Leistung abruft, können wir jede Mannschaft in der Welt schlagen. Aber es braucht wirklich von jedem einzelnen Spieler die Top-Performance. Wir möchten auch in München unser Spiel durchsetzen und Verantwortung übernehmen.“