In der Steiermark gilt höchste Lawinenwarnstufe!

Enormes Gewicht der Schneemassen

In den steirischen Nordalpen gilt seit Dienstag, 18 Uhr, die höchtsmögliche Lawinenwarnstufe 5. Alexander Podesser, Leiter des Lawinenwarndienstes Steiermark, erklärt: „Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Zustände wie in Galtür ausbrechen. Das Anheben der Warnstufe ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Was wann und in welchem Ausmaß nötig ist, entscheiden ohnehin die Experten vor Ort und individuell.“ Muss evakuiert werden, wird das auch getan.