RB-Derby: „Münchner sind im Konzern Nummer eins“

In einem Punkt waren sich die Leitbullen absolut einig: „Wenn man im Halbfinale der Champions League steht, will man auch ins Endspiel und dort gewinnen. Da ist es dann auf dem Eis egal, wer einem gegenübersteht.“ Ganz so nüchtern ging es vor dem ersten Eisbullen-Duell der Geschichte aber nicht weiter. „Wir wissen, dass München im Konzern die Nummer eins ist“, nahm sich Trattnig dann kein Blatt vor den Mund. „Das sieht man schon allein daran, dass unser damaliger Meistertrainer Don Jackson und einige Spieler von uns direkt nach München gegangen sind.“ Eine Ansage, die Wolf so nicht stehen lassen wollte: „Wer hier die Nummer eins ist, wissen wir wohl erst nach den zwei Spielen.“ Interne Wetten, wie etwa um eine Kiste Bier, gibt es vor dem Duell übrigens nicht. „Wer hier verliert, ist ohnehin genug gestraft“, stellte Wolf klar.