Daimler investiert 500 Mio. Euro in autonome Lkw

Der deutsche Autokonzern Daimler investiert in den kommenden Jahren eine halbe Milliarde Euro in die Entwicklung hochautomatisierter Lastautos. Bis 2025 will der Hersteller solche Lkw auf den Markt bringen, teilte Daimler am Montag auf der Consumer Electronic Show in Las Vegas mit. Dafür sollen 200 zusätzliche Arbeitsplätze in den USA und Deutschland geschaffen werden.