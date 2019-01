Frecher Autodieb tauschte Seat gegen Audi A4

Als besonders wählerisch fiel der mutmaßliche Autodieb Pavel A. bereits wenige Tage vor Weihnachten auf, als er im Bezirk Neusiedl zunächst einen Kastenwagen stahl, diesen aber wenig später zurückbrachte und gegen einen Seat „tauschte“. Beide Fahrzeuge gehören einem Ehepaar aus Parndorf. Mit dem gestohlenen Pkw legte der Slowake dann rund 10.000 Kilometer zurück, bis er das Auto neuerlich austauschte - diesmal in Tirol gegen einen Audi A4. In dem Seat ließ der Mann allerdings einen slowakischen Strafzettel zurück, auf dem auch sein Name vermerkt war. Damit war den Beamten die Identität des Kriminellen bekannt und der Mann wurde zur Fahndung ausgeschrieben. In Niederösterreich war dann Endstation. Beamte aus Gaweinstal im Bezirk Mistelbach stoppten den Autodieb und übergaben ihn den ermittelnden Kollegen aus Neusiedl am See. Im Zuge der Einvernahme gestand der Mann weitere Eigentumsdelikte.