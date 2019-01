Jolie will im TV über Ehe mit Pitt auspacken

Wie ein Insider „RadarOnline“ jetzt nämlich verrät, plant Jolie gerade den nächsten Angriff gegen ihren Ex. In einem großen TV-Interview will sie über die Ehe mit Brad auspacken - schonungslos. „Die beiden hassen sich wie die Pest. Angelina hat großes Interesse daran, die Sache endlich in ihrem Sinn zu klären“, plaudert die Quelle aus. Dass sie in der Öffentlichkeit immer als die „Böse“ im Scheidungskrieg dargestellt werde, ginge der 43-Jährigen gehörig gegen den Strich.