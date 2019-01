Nur Viertel der Firmen erfüllt DSGVO-Anforderungen

„Zwar hat nur ein Viertel der Unternehmen die Verordnung bereits vollständig umgesetzt, fast zwei Drittel befinden sich aber auf einem guten Weg“, sagte Andreas Niederbacher von der Unternehmensberatung Deloitte Österreich, die in einer Online-Umfrage 212 Unternehmensvertreter in leitender Position befragte. Rund die Hälfte von ihnen waren in Großunternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten tätig. „In erster Linie sind es rechtliche Unklarheiten bei der EU-DSGVO, die bei vielen zu Verunsicherung führen“, so Niederbacher. Auch die Umsetzung von Löschfristen bereite den Unternehmen Schwierigkeiten.