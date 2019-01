Geiselnehmer hielt 43 Kinder in Sporthalle fest

Der Verein „RSG Teuto Antrup-Wechte 1922 e.V.“ trainierte gerade auf Einrädern in der Halle, die jungen Sportler waren im Alter von zwölf bis 18 Jahren. Gegen 17.15 Uhr rannte der 25-Jährige in das Gebäude rannte und mit einer Bombe drohte. „Doch die Betreuer schafften es, dass alle Kinder nach sehr kurzer Zeit aus der Halle flüchten konnten“, so Polizeisprecherin Angela Lüttmann gegenüber „Bild“.