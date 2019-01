5. Sieg in Serie! Pöltl besiegt seinen Ex-Coach

Ohne Rudy Gay im Team gehörte Pöltl zum fünften Mal der Startformation der Spurs an. Er kam 27:04 Minuten zum Einsatz, in denen er sieben Punkte, sechs Rebounds, zwei Assists und einen blockierten Wurf verzeichnete. DeRozan war mit 26 Zählern erfolgreichster Werfer gegen das Team des früheren Coaches der Toronto Raptors. San Antonio übernahm in der Little Caesars Arena im zweiten Viertel die Führung und gab selbige in der Folge nicht mehr ab. Am Mittwoch gastiert der Sechste der Western Conference bei den Memphis Grizzlies.