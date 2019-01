Austria: Der Kapitän ist der einzige Neue

Nach der Schulterverletzung im Spiel gegen Sturm am 21. Oktober will der 29-Jährige im Frühjahr auch sportlich wieder voll angreifen. Muss dabei aber den Weg der kleinen Schritte gehen. Zu Beginn wird der Kapitän nicht voll mittrainieren, dennoch ist Austrias bester Scorer der aktuellen Saison (fünf Treffer, drei Assists) im Trainingslager in Flachau dabei. Wo die Veilchen übrigens im Schlosshotel Lacknerhof absteigen - in dem sich aktuell das US-Skiteam um Mikaela Shiffrin auf den Slalom in Flachau vorbereitet - und neben einer Biathlon-Einheit auch eine Schneewanderung absolvieren werden. Bis zum ersten Pflichtspiel am 15. Februar im Cup-Viertelfinale beim GAK will Grünwald einsatzbereit sein.