Unbekannter verursachte Unfall und fuhr davon

Gegen 22.40 Uhr war der 48-Jährige aus Lienz mit seinem Pkw auf der Drautal Straße (B100) aus Richtung Dellach/Drau in Richtung Oberdrauburg unterwegs. In Irschen kam ihm plötzlich ein Auto entgegen, das gerade andere Fahrzeuge zu überholen versuchte. Weil der unbekannte Lenker sich nicht mehr rechtzeitig einordnen konnte, wich der Lienzer mit seinem Pkw nach rechts aus und prallte dabei gegen eine Metallleitschiene. Seine Beifahrerin (49) erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das BKH Lienz eingeliefert werden.