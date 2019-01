Flachau-Prinzessin „reicher“ als Schanzen-König

Das Nightrace in Flachau - es ist nicht nur für Österreichs Ski-Mädels seit seiner Premiere 2010 DAS Weltcup-Event der Saison. „Wenn man aus dem Starthaus blickt und all die Menschen sieht - das ist beeindruckend. Und es ist fein zu wissen, dass man auf dem Hang schnell sein kann“, schwärmt Bernadette Schild von „ihrem“ Heimrennen, zu dem trotz des Dauer-Schneefalls an die 15.000 Fans erwartet werden.