Flachau ist bereit für die Ski-Damen

Keine Pause gönnten sich die Arbeiter in den vergangenen fünf Tagen, hackelten rund um die Uhr. Hunderte Helfer sorgen dafür, dass heute alles perfekt für die Rennläuferinnen ist. Ein G’riss um die Damen gab es am Montagabend: Große und kleine Fans stellten sich an, um möglichst viele Autogramme zu ergattern.