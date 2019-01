Perfekter Abschied und Einstand der Coaches

Wiedersehen machte Freude

Kaum ist das neue Jahr angebrochen, ging der Erfolgslauf weiter. Die Fechter begaben sich erst für ein Trainingslager nach Padua. „Da haben wir Floriano auch wieder getroffen. Er ist mit seiner Schülerin angereist“, berichtete Hinterseer. Das Wiedersehen machte aber aus einem weiteren Grund besonders Freude: Denn Lilli Brugger, die unter Moritz Hinterseer trainiert und schon in Havanna starke 15. geworden ist,, schloss den folgenden Junioren-Weltcup am Wochenende in Udine auf Platz 41 ab. Damit hat sie ihre Tickets für die Junioren-EM und -WM gelöst. Geht es so weiter, wird die nächste Erfolgsmeldung nicht lange auf sich warten lassen.