Suzuki Jimny: Warum alle SuziWuzi so lieben!

Unterm Strich

Der Suzuki Jimny ist ein Auto, das so ziemlich jeder mag. Vielleicht weil er so ein sympathischer, ehrlicher Naturbursche ist, der nichts zu sein vorgibt, was er nicht ist. Der nichts verspricht, was er nicht halten kann. Und so vielseitig ist wie ein Schweizermesser. Und niedlich obendrein. Den würde ich sicher nicht eintauschen!