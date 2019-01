Kontrolleure bekommen Zugang zu Anti-Doping-Labor

Trotz des Ablaufs einer wichtigen Frist will Russland internationalen Doping-Kontrolleuren doch noch den Zutritt zum Moskauer Anti-Doping-Labor erlauben. Der Besuch der Experten in dem Analyselabor sei am Mittwoch geplant, sagte der russische Sportminister Pawel Kolobkow am Montag. Man habe zuvor alle technischen Fragen klären müssen, sagte der Politiker der Agentur Interfax zufolge.