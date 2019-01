Alter Bekannter verstärkt die Zeller Eisbären

Wie die Eisbären heute bekannt gaben, kehrt David Franz von Ligakonkurrent EHC Lustenau - derzeit Zweiter der Alps Hockey League hinter dem überragenden Leader Pustertal - zurück. Der gebürtige Linzer spielte bereits 2015/16 für die Pinzgauer, kam damals auf Leihbasis von Black Wings Linz. Die Bilanz des heute 26-Jährigen: fünf Tore in 17 Spielen. Franz, Rufname „Dave“, streifte in den vergangenen beiden Jahren 68 Mal den Dress der Linzer über, wechselte zu Saisonbeginn ins Ländle, wo er in 22 Einsätzen drei Tore und zwei Assists verbuchte.