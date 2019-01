Spacey: Prozessauftakt wegen sexuellen Übergriffen

US-Schauspieler Kevin Spacey ist am Montag wie angekündigt dem Haftrichter im US-Bundesstaat Massachusetts vorgeführt werden: Nach Vorwürfen sexueller Übergriffe darf sich der 59-Jährige einem mutmaßlichen Opfer vorerst nicht mehr nähern. Spacey dürfe keinen „direkten oder indirekten Konakt“ zu dem Mann aufnehmen, ordnete das Gericht auf der Insel Nantucket auf Bitten der Verteidigung an. Spacey, der in dunklem Anzug erschienen war, nickte stumm und seine Anwälte stimmten zu.