Anreiz: Die Steirer sollen alte Geräte reparieren

Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft - und aktuelle Zahlen dazu hauen einen fast um: So landen allein an alten Elektrogeräten aus dem Haushalt - also vom Handy bis zur Waschmaschine - nur bei uns in der Steiermark jährlich 15 Millionen Kilo im Müll. Die neue Reparatur-Prämie des Landes soll dem entgegenwirken.