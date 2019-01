Was macht das Internet mit kleinen Kindern?

„Es gibt schon im Kindergarten und in Krippen Forderungen des Bundesministeriums, die Kleinen an die sozialen Medien heranzuführen“, weiß Dr. Lars Eichen vom Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft der Uni Graz. Aber: „Welche Folgen das auf die ganz Jungen hat, ist noch völlig unerforscht.“ Anders als bei den Erwachsenen: „Da weiß man gesichert, dass sie schlechter schlafen, wenn sie vor dem Zubettgehen zum Beispiel am Handy spielen, und dass Internet und soziale Medien süchtig machen können“.