Schwedenplatz-Umbau liegt immer noch auf Eis

Der Knackpunkt: Die Tankstelle und der Busparkplatz am Josefs-Kai müssen weg. Über Ablösen und Ersatzstandort sind sich Stadt und Eigentümer aber uneins. Daher will die scheidende Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) den Schwedenplatz in zwei Etappen umbauen.