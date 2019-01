Extremwetter: Landesspitze ruft zur großen Sitzung

Besuch am Fliegerhorst

Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer machte sich am Montag am Fliegerhorst Aigen ein Bild von der Lage. Bei der Einsatzbesprechung nahmen auch Heeresvertreter, Bezirkshauptmann Josef Dick und der Katastrophenschutz-Abteilungsleiter Harald Eitner teil. Am Nachmittag konnten immerhin zwei Hubschrauber zu Versorgungsflügen aufsteigen. Besprochen wurden auch mögliche Lawinensprengungen sowohl am Loser in Altaussee und am Grimming.