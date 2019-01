„Fensterbohrer“ machte halbe Million Euro Beute

Uhren, Schmuck, Geld, Münzen aber auch teure Taschen, Kosmetika und Waffen waren seine Beute. 25 Fälle listete Staatsanwältin Karin Sperling in der bereits rechtskräftigen Anklage auf. Geschehen zwischen dem 7. November 2017 und dem 19. Juli 2018 in Salzburg und nahe liegenden Gemeinden wie Elsbethen, Anif, Puch oder Hallein. In fast allen Fakten ging der bereits in Frankreich und der Schweiz vorbestrafte Kriminelle mit dem gleichen „modus operandi“ vor: Er bohrte wenige Millimeter große Löcher in die Fenster und Terrassentüren der Opfer und konnte sie so öffnen.