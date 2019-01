Anna Gasser am Kreischberg

„Der Kreischberg ist wie mein zweiter Heimatort geworden. Wir trainieren hier ja so oft. Und in dieser Woche können wir den Fans daheim endlich zeigen, was wir gelernt haben.“ Die Vorfreude von Anna Gasser ist spürbar. Auch wenn die Kärntnerin die ganze Strecke, auf der sie den Sieg von 2017 natürlich wiederholen will, noch gar nicht kennt. „Wir sind nur Teile gefahren. Aber bisher schaut es echt super aus und fühlt sich gut an.“