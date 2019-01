Diese Tiroler Gemeinde hält den Schneerekord

Schneefall-Pause am Montag in Tirol. Doch nachdem der Zug St. Johann passiert hat und sich dem „Schneeloch“ Österreichs nähert, fallen die Flocken fast so dicht wie in den Tagen zuvor. Die Schneewände scheinen gegen den Waggon zu drücken. Baumwipfel neigen sich bedrohlich – und spätestens am Bahnhof Hochfilzen ist klar: Hier liegen tatsächlich jene 1,45 Meter Schnee, die von der aktuellen ZAMG-Messung bescheinigt werden.