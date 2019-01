„Die Gäste sind bei uns in Schladming sicher!“

Während ganze Täler im Schnee versinken, ist die Lage in Schladming relativ entspannt, da die Niederschlagsmengen bisher nicht so gewaltig waren wie etwa im nördlichen Nachbartal der Ramsau. Trotzdem gibt es auch hier Straßensperren. Die Touristiker appellieren an die Skigäste, keine Risiken einzugehen.