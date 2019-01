Fahrgastanalyse soll Linzer Seilbahn Schub geben

Als Infrastruktur-Stadtrat Markus Hein erstmals die Idee mit der urbanen Seilbahn aufwarf, griffen sich viele noch an den Kopf: Was sollte man in Linz mit einer Seilbahn? Bei uns gibt es keine schneebedeckten Gipfel, keine Skipisten und auch keinen auf Schnee ausgelegten Wintertourismus. Dabei gehört urbanen Gondelsystemen die Zukunft, nutzen bereits viele Städte rund um den Erdball - vorwiegend in Südamerika, aber auch Ankara, London, Hongkong, Dubai oder New York City und bald vielleicht auch München - Kabinen in luftiger Höhe als Verkehrsmittel.