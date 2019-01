Nightrace: VIP-Tribünen platzen aus allen Nähten

„Keine Sorge - bei uns wird niemand heimgeschickt. An der Strecke finden sich immer Plätze“, versichert das OK-Team um Hans Grogl auch für das bereits 22. Nightrace. Der Ansturm auf die VIP-Tickets war diesmal größer denn je. In dieser Hinsicht geht am Dienstag nach dem Kitzbühel-Wochenende auch in Schladming gar nichts mehr: restlos ausverkauft! Okay, sollte Kitz-Stammgast Arnold Schwarzenegger spontan auch noch auf die Planai wollen, wird noch ein Platzerl freigemacht