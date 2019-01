Forscher tüfteln an Spritze gegen Herzinfarkt

Weitere Tests notwendig

Insgesamt haben Experten von sechs österreichischen Universitäten unter Führung der JKU mehrere Jahre an dem Projekt gearbeitet. Bis das Mittel tatsächlich im Einsatz ist, dauert es aber noch. „Wir müssen weiter testen. Am Menschen können wir das Mittel gemäß Gestz frühestens in drei Jahren erproben“, so David Bernhard.