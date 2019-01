App-Sperre auf Sony-TVs bringt Nutzer in Rage

Das Smart-TV-Betriebssystem Android TV ist eine praktische Sache, immerhin kann man damit Android-Apps direkt am TV-Gerät installieren. Einer der wohl am besten für diesen Einsatzzweck geeigneten Apps hat Sony nun allerdings angeblich einen Riegel vorgeschoben. Etliche Nutzer klagen, dass das freie Mediacenter Kodi nicht mehr auf Sony-TVs mit Android 8 installiert werden kann. Sony will von einer Sperre allerdings nichts wissen.