Post als Datensammler löst Sturm der Empörung aus

„Mail ist raus, bin sehr gespannt, wie die Antwort ausfallen wird“: Immer mehr besorgte Postkunden fordern derzeit per E-Mail jene Daten an, die die Post in den vergangenen Jahren über sie gesammelt hat (die „Krone“ berichtete). Dies ist per Gesetz möglich, eine E-Mail an datenschutz@post.at reicht für die Auskunft.