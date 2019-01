Mafia-Mord: Angeschossener (23) aus Haft entlassen

Der 23-Jährige, bei ihm soll es sich um den Sohn des einstigen Bosses der montenegrischen Mafia in der Vojvodina-Hauptstadt Novi Sad handeln, hatte einen Streifschuss am Kopf und mehrere Treffer am Oberkörper erlitten. Er war der Begleiter des 32-jährigen Vladimir Roganovic, der bei dem Attentat am 21. Dezember nach dem Verlassen eines bekannten Speiselokals am Lugeck erschossen wurde.