Deutscher Grün-Chef: Twitter-Aus nach Fehltritten

Der Grünen-Chef hatte zuvor für einen Aufruf zur Unterstützung bei der Landtagswahl in Thüringen im kommenden Herbst Spott und Kritik geerntet. In einem von den Thüringer Grünen veröffentlichten Video sagte er: „Wir versuchen, alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches Land.“ Das sorgte für Irritationen, weil der Wortlaut nahelegt, dass das Bundesland diese Anforderungen bisher nicht erfüllt. Die Grünen sitzen in Thüringen seit 2014 mit in der Regierung.