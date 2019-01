Auf diese Bärte stehen Frauen wirklich

Frauen wie auch Männer orientieren sich gern am aktuellen Schönheitsideal des anderen. Doch während es in der Männerwelt ein klares Anforderungsprofil gibt, etwa volle Lippen, lange Haare, weibliche Kurven, zeigen sich Frauen sprunghaft und unentschlossen. Vor allem beim Thema Bart scheinen sie selbst nicht so recht zu wissen, was sie wollen. Schnauzbärte sind beispielsweise beim Großteil ein Abturner - bei Männern wie Johnny Depp, Orlando Bloom oder Will Smith ist er aber wieder sexy. Ähnlich sieht es mit dem Vollbart aus.



Ein Fall für die Wissenschaft! Mehrere Studien haben sich bereits diesem Thema gewidmet. Das Ergebnis ist eindeutig: Frauen stehen auf Haare im Gesicht! Besonders auf den guten, alten Dreitagebart. Aber es darf auch gerne etwas individueller sein. Das fanden Wissenschaftler der Universität von New South Wales heraus. Ihre Untersuchungen ergaben, dass die Männer als attraktiv bewertet wurden, die sich von der Masse abgehoben haben. Auf alle Fälle gilt aber: Der Bart muss gepflegt sein! Die besten Produkte dafür, finden Sie hier.