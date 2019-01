Blutige Spuren im Schnee von Aussee

Weltpremiere von Poznanski

Gemütlicher wird es nicht nur Publikumsliebling Thomas Raab angehen, der das Festival mit einer Lesung aus „Gruber muss weg“ in der Bar der „Wasnerin“ eröffnen wird, sondern auch die Wiener Bestseller-Autorin Ursula Poznanski: Zum Finale von „Blutschnee“ feiert sie in der Lounge des Literaturhotels die Weltpremiere ihres neuesten Werks. In „Vanitas - Schwarz wie Erde“ (erhältlich ab 1. Februar) ermittelt eine Blumenhändlerin mit düsterer Vergangenheit gegen ein skrupelloses Verbrecher-Syndikat. Das Buch ist der Auftakt zu einer brandneuen Thriller-Reihe der gefeierten Autorin.