Freund gegen Kondom: „Ist Verhütung Frauensache?“

Männer scheinen („An meine Kronjuwelen lass ich nichts!“) schlichtweg konsequenter zu sein, was ein „Nein!“ zur hormonellen Verhütung betrifft. Frauen sollten sich hier eine Scheibe davon abschneiden. Oder eben gleich die ganze Wurst nehmen. Gleichberechtigung schadet nämlich niemandem. Und auch,wenn in Sachen Gehalt oder Job-Positionen von Frauen definitiv noch einiges getan werden muss, in puncto Verhütung gibt es sie bereits! Dank Kondom! Es ist komplett nebenwirkungsfrei, auch für Latex-Allergiker gibt es spezielle Produkte, und bei richtiger Handhabung ist es fast so sicher wie die Pille.