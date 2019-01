Tweet per iPhone: Huawei straft Mitarbeiter ab

„Marke beschädigt“

Obwohl der Tweet schnell wieder entfernt wurde, hatten Nutzer des Kurznachrichtendienstes den Fehler bereits bemerkt. „Der Verräter hat sich offenbart“, kommentierte ein Nutzer in einem Posting, das über 600 Mal „geliked“ wurde. Bei Senior Vice President und Vorstandsdirektor Chen Lifang kam das gar nicht gut an: In einem internen Memo kritisierte er laut Reuters, dass der Vorfall „Schäden an der Marke Huawei“ verursacht habe.