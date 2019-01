Volksschüler haben mit Lesedefiziten zu kämpfen

170 Schüler mit Schwierigkeiten

In Oberösterreich kann man seit fünf Jahren diese Hilfestellung in Anspruch nehmen und seit einem Jahr wird das in ganz Österreich angeboten. In 16 heimischen Bezirken sind bereits ALPHA-Lesecoaches fixer Bestandteil der außerschulischen Förderung. Insgesamt werden aktuell 170 Schüler von 161 freiwilligen Lesecoaches betreut. Lesecoach kann übrigens jeder werden, der mindestens 18 Jahre alt ist, das Ausbildungsseminar dauert zwei Tage.